Глава СНБО Данилов допустил участие Лукашенко в переговорах по Украине

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко», - отметил Данилов.

В Кремле ранее заявили об отсутствии в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло.

Президент Белоруссии 24 июня выступил посредником в переговорах по ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». Глава военной компании Евгений Пригожин согласился вернуть бойцов в полевые лагеря, передает «Радиоточка НСН».

