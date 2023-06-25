Глава СНБО Данилов допустил участие Лукашенко в переговорах по Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава СНБО написал в своих социальных сетях.
«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко», - отметил Данилов.
В Кремле ранее заявили об отсутствии в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло.
Президент Белоруссии 24 июня выступил посредником в переговорах по ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». Глава военной компании Евгений Пригожин согласился вернуть бойцов в полевые лагеря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru