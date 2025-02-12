Глава штаба Антитеррористического центра СБУ задержан в Киеве за работу на ФСБ

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично задержал главу штаба антитеррористического центра СБУ по подозрению в государственной измене и работе на российскую ФСБ. Малюк сообщил, что задержание проведено по результатам сложной разработки и многоходовой операции.

По данным СБУ, запротоколировано 14 фактов противоправной деятельности задержанного. Фото подозреваемого опубликовано, однако имя его не называется. Известно, что он возглавлял антитеррористическое подразделение СБУ с 2016 года.

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По словам Малюка, обо всех этапах спецоперации по разоблачению «крота» он напрямую информировал президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ходе разработки, в частности, удалось проникнуть в гаджеты подозреваемого, компьютеры.

Кроме того, по данным СБУ, через задержанного длительное время Федеральной службе безопасности РФ передавалась дезинформация. Подробности спецоперации будут обнародованы в ближайшее время.

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Фото: t.me/SBUkr
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