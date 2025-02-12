Глава штаба Антитеррористического центра СБУ задержан в Киеве за работу на ФСБ
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично задержал главу штаба антитеррористического центра СБУ по подозрению в государственной измене и работе на российскую ФСБ. Малюк сообщил, что задержание проведено по результатам сложной разработки и многоходовой операции.
По данным СБУ, запротоколировано 14 фактов противоправной деятельности задержанного. Фото подозреваемого опубликовано, однако имя его не называется. Известно, что он возглавлял антитеррористическое подразделение СБУ с 2016 года.
По словам Малюка, обо всех этапах спецоперации по разоблачению «крота» он напрямую информировал президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ходе разработки, в частности, удалось проникнуть в гаджеты подозреваемого, компьютеры.
Кроме того, по данным СБУ, через задержанного длительное время Федеральной службе безопасности РФ передавалась дезинформация. Подробности спецоперации будут обнародованы в ближайшее время.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женщина погибла после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
- Лавров усомнился, что весь мир ожидает встречи Путина и Трампа
- Россия договорилась с Суданом о строительстве военно-морской базы
- Госдума приняла закон о «туристских» поездах и железнодорожных маршрутах
- Россиян предупредили о дефиците коктейлей и импортного пива
- Госдума в первом чтении приняла проект о сдаче ОГЭ по двум предметам в пилотных регионах
- Зеленский заявил, что на него пытались совершить покушение
- Глава штаба Антитеррористического центра СБУ задержан в Киеве за работу на ФСБ
- Макрон осудил план Трампа по переселению жителей сектора Газа
- В Сочи наказали водителя, прокатившего енотов на крыше автомобиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru