Двух генералов ВСУ задержали на Украине за халатность и бездействие на фронте
Два генерала и полковник украинской армии были задержаны сотрудниками Госбюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ).
В пресс-службе ГБР заявили, что речь идёт о экс-командирах группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады теробороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й мехбригады.
В ведомстве указали, что их небрежное отношение к военной службе привело к провалу обороны, потере личного состава и вооружения. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее в России генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, призывавшего к терактам на Крымском мосту, заочно приговорили к 14 годам колонии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru