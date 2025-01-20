Двух генералов ВСУ задержали на Украине за халатность и бездействие на фронте

В пресс-службе ГБР заявили, что речь идёт о экс-командирах группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады теробороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й мехбригады.

В ведомстве указали, что их небрежное отношение к военной службе привело к провалу обороны, потере личного состава и вооружения. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в России генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, призывавшего к терактам на Крымском мосту, заочно приговорили к 14 годам колонии, сообщает RT.

