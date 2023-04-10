Глава Северной Осетии попросил прокуратуру проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным

К нему поступило обращение от женщины, которая сообщила об издевательствах над солдатами. Она предоставила доказательства в виде аудио- и видеозаписей, на которых комнадир батальона одного из полков «непозволительно обращается с подчиненными».

Меняйло отметил, что власти уже выяснили личность командира, и обратились с заявлением в военные прокуратуры. Глава республики отметил, что на сегодняшний день в этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.

