Глава Северной Осетии попросил прокуратуру проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным
Власти Северной Осетии попросили прокуратуру проверить информацию об издевательствам над мобилизованными из региона, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.
К нему поступило обращение от женщины, которая сообщила об издевательствах над солдатами. Она предоставила доказательства в виде аудио- и видеозаписей, на которых комнадир батальона одного из полков «непозволительно обращается с подчиненными».
Меняйло отметил, что власти уже выяснили личность командира, и обратились с заявлением в военные прокуратуры. Глава республики отметил, что на сегодняшний день в этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Глава Северной Осетии попросил прокуратуру проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным
- Песков допустил, что США действительно следили за Зеленским
- Суд обязал компанию по доставке японских блюд «Ёбидоёби» сменить название
- Песков: региональные власти сами примут решение о проведении парадов 9 мая
- Песков прокомментировал возможность пасхального перемирия на Украине
- В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки
- Центробанк объяснил ослабление рубля прохождением нижней точки по экспортной выручке
- СМИ: Украинцы опасаются, что они все окажутся на фронте
- Рогов усомнился в возможности скорого наступления ВСУ в Запорожье
- В Ровно УПЦ лишили права на пользование землей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru