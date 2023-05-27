Глава СБУ косвенно подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста

«С учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать ... определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — указал Малюк, говоря о причастности СБУ к инциденту.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября прошлого года. На автодороге был взорван грузовик, в результате частично обрушилось дорожное полотно. По данным Следственного комитета РФ, причиной ЧП стал теракт, организованный украинскими спецслужбами.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о полном восстановлении автомобильной части Крымского моста после теракта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

