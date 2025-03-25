Глава РФПИ назвал Черноморскую инициативу стратегическим успехом России
Черноморская инициатива способствует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений, что является не только гуманитарной мерой, но и стратегическим достижением как для России, так и для США. Об этом в своем Telegram-канале заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он подчеркнул, что участие в программе позволяет поставлять на мировые рынки не только продовольствие, но и сырье для производства удобрений, отмечает «Свободная пресса».
Дмитриев выразил уверенность, что реализация инициативы принесет выгоду всем сторонам.
Черноморская инициатива была запущена для обеспечения стабильных поставок сельхозпродукции в условиях международных ограничений. Вопрос ее дальнейшей реализации остается предметом переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru