Глава РФПИ назвал Черноморскую инициативу стратегическим успехом России

Черноморская инициатива способствует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений, что является не только гуманитарной мерой, но и стратегическим достижением как для России, так и для США. Об этом в своем Telegram-канале заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что участие в программе позволяет поставлять на мировые рынки не только продовольствие, но и сырье для производства удобрений, отмечает «Свободная пресса».