В Парагвае открыли памятник Юрию Гагарину

Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыт в столице Парагвая Асунсьоне при содействии посольства России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское дипломатическое представительство и директора Русского дома в Буэнос-Айресе Дину Оюн, которая присутствовала на церемонии.

По словам Оюн, памятник установлен на берегу реки Парагвай. Она отметила, что полет Гагарина позволил человечеству увидеть Землю из космоса и осознать отсутствие границ, а также общую ответственность за судьбу планеты.