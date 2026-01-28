В Парагвае открыли памятник Юрию Гагарину
Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыт в столице Парагвая Асунсьоне при содействии посольства России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское дипломатическое представительство и директора Русского дома в Буэнос-Айресе Дину Оюн, которая присутствовала на церемонии.
По словам Оюн, памятник установлен на берегу реки Парагвай. Она отметила, что полет Гагарина позволил человечеству увидеть Землю из космоса и осознать отсутствие границ, а также общую ответственность за судьбу планеты.
Посол России в Парагвае Александр Писарев в ходе церемонии напомнил, что через три месяца мир будет отмечать шестьдесят пять лет со дня первого полета человека в космос. Этот день был провозглашен Организацией Объединенных Наций Международным днем космонавтики. Дипломат подчеркнул, что открытие памятника накануне памятной даты является данью уважения подвигу, который изменил ход мировой истории.
Писарев также напомнил, что в мае прошлого года в Москве при поддержке посольства Парагвая был установлен памятник парагвайскому композитору Хосе Асунсьону Флоресу, основателю музыкального жанра гуарания. Этот жанр признан нематериальным культурным наследием человечества, а сам памятник стал символом признания вклада Парагвая в мировую культуру, передает «Радиоточка НСН».
