Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии

США выразили готовность содействовать возвращению российского аграрного экспорта на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам. Однако эти меры вступят в силу только после снятия санкций с Россельхозбанка, восстановления его подключения к SWIFT, а также отмены торговых ограничений в отношении российских компаний и судов.

Помимо этого, стороны согласились проработать механизм запрета ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 дней с возможностью продления. Также была отмечена важность посреднических усилий третьих стран в вопросах энергетики и судоходства, передает «Радиоточка НСН».

