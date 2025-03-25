Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии

Москва и Вашингтон по результатам переговоров в Эр-Рияде договорились о ряде шагов в ходе встречи экспертных групп, сообщила пресс-служба Кремя.

Стороны подтвердили приверженность «Черноморской инициативе», предполагающей безопасность судоходства, отказ от применения силы и контроль за коммерческими судами без их военного использования.

США помогут расширить доступ России к платежным системам для агроэкспорта

США выразили готовность содействовать возвращению российского аграрного экспорта на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам. Однако эти меры вступят в силу только после снятия санкций с Россельхозбанка, восстановления его подключения к SWIFT, а также отмены торговых ограничений в отношении российских компаний и судов.

Помимо этого, стороны согласились проработать механизм запрета ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 дней с возможностью продления. Также была отмечена важность посреднических усилий третьих стран в вопросах энергетики и судоходства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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