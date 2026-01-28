Бутик Rendez-Vous в Куршевеле приостановил работу после пожара

Помещение бутика Rendez-Vous на французском горнолыжном курорте Куршевель не пострадало в результате пожара, однако работа магазина временно приостановлена до получения официальных заключений полиции и специальных служб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константина Тютрина.

По его словам, приоритетом с первых минут стало обеспечение безопасности персонала. Все сотрудники магазина находятся в безопасности, пострадавших среди них нет.

«Rendez-vous» пообещали долгую жизнь на рынке, несмотря на скандалы

Компания поддерживает постоянный контакт с управляющей компанией здания и отслеживает развитие ситуации.

Пожар произошел вечером 27 января в здании отеля Grandes Alpes Hotel, рядом с которым расположен бутик Rendez-Vous. По предварительной информации, очаг возгорания находился в одном из гостиничных номеров. В тушении пожара были задействованы более 130 пожарных. По данным France 24 со ссылкой на представителей местных властей, четверо пожарных пострадали от отравления дымом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ПожарФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры