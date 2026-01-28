Бутик Rendez-Vous в Куршевеле приостановил работу после пожара

Помещение бутика Rendez-Vous на французском горнолыжном курорте Куршевель не пострадало в результате пожара, однако работа магазина временно приостановлена до получения официальных заключений полиции и специальных служб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константина Тютрина.

По его словам, приоритетом с первых минут стало обеспечение безопасности персонала. Все сотрудники магазина находятся в безопасности, пострадавших среди них нет.