Глава разведки Украины: армия получила необходимый для контрнаступления минимум вооружений
Украина получила «необходимый минимум вооружений» для контрнаступления, оно начнется в ближайшее время. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью японской телерадиокомпании NHK, передает ТАСС.
Он добавил, что украинской армии все еще нужен большой запас вооружений и боеприпасов для успешного продолжения военных действий, в том числе истребители.
Нидерланды могут стать первым государством, которое передаст на Украину истребители F-16, заявил ранее советник главы Минобороны Украины Юрий Сак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Глава разведки Украины: армия получила необходимый для контрнаступления минимум вооружений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru