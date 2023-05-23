Глава разведки Украины: армия получила необходимый для контрнаступления минимум вооружений

Украина получила «необходимый минимум вооружений» для контрнаступления, оно начнется в ближайшее время. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью японской телерадиокомпании NHK, передает ТАСС.

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Он добавил, что украинской армии все еще нужен большой запас вооружений и боеприпасов для успешного продолжения военных действий, в том числе истребители.

Нидерланды могут стать первым государством, которое передаст на Украину истребители F-16, заявил ранее советник главы Минобороны Украины Юрий Сак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Украинская АрмияУкраинаРазведка

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