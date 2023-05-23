Боррель: украинских летчиков уже готовят управлению F-16

Подготовка украинских пилотов управлению истребителей F-16 уже началась. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, Украина вскоре эти самолеты получит. Боррель отметил, что подготовкой занимается ряд стран, включая Польшу.

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Он добавил, что обучение управления истребителями займет время, но «чем раньше, тем лучше». Заявления прозвучали на встрече министров обороны стран - членов Евросоюза, передает ТАСС.

Накануне глава евродипломатии Боррель сообщил, что ЕС подготовил 15 тысяч военнослужащих ВСУ, к концу года подготовку продут еще столько же бойцов украинской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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