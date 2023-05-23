Боррель: украинских летчиков уже готовят управлению F-16
Подготовка украинских пилотов управлению истребителей F-16 уже началась. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, Украина вскоре эти самолеты получит. Боррель отметил, что подготовкой занимается ряд стран, включая Польшу.
Он добавил, что обучение управления истребителями займет время, но «чем раньше, тем лучше». Заявления прозвучали на встрече министров обороны стран - членов Евросоюза, передает ТАСС.
Накануне глава евродипломатии Боррель сообщил, что ЕС подготовил 15 тысяч военнослужащих ВСУ, к концу года подготовку продут еще столько же бойцов украинской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru