На Украине сообщили об официальном визите глава ЕК в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 4 ноября.
По его словам, украинские политики ожидают выступления главы Еврокомиссии перед депутатским корпусом.
«Ждум еу выступление в парламенте», — написал Железняк.
Накануне издание «Страна» со ссылкой на источник в руководстве страны анонсировало визит Урсулы фон дер Ляйен. По информации издания, в Киеве ждут от фон дер Ляйен «позитивный сигнал» о вступлении Украины в Евросоюз. Детали переговров не раскрываются, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru