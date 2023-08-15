Глава офиса Зеленского признал проблемы ВСУ из-за российских дронов

Чиновник отметил, что об угрозе со стороны российской беспилотной авиации ему рассказали военные. Ермак заявил, что принял информацию во внимание.

«Это угроза, которую не имеем права игнорировать», - добавил он.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым указал на эффективность беспилотников «Куб» и «Ланцет». Глава государства поручил нарастить производство дронов, сообщает «Радиоточка НСН».

