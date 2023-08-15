Глава офиса Зеленского признал проблемы ВСУ из-за российских дронов
Российские беспилотники «Орлан» и «Ланцет» представляют серьезную угрозу для ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Чиновник отметил, что об угрозе со стороны российской беспилотной авиации ему рассказали военные. Ермак заявил, что принял информацию во внимание.
«Это угроза, которую не имеем права игнорировать», - добавил он.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым указал на эффективность беспилотников «Куб» и «Ланцет». Глава государства поручил нарастить производство дронов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru