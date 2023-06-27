Глава офиса Зеленского понадеялся на получение F-16 до конца года

«Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года», - сказал он.

Ермак заявил, что поставить Украине истребители готовы многие западные страны. Некоторые из них не могут это сделать в силу «технических вопросов», добавил Ермак.

Поставленные Украине истребители F-16 будут гореть также же, как немецкие танки Leopard, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форме президент РФ Владимир Путин, напоминает «Радиоточка НСН».

