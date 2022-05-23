Глава новой администрации Херсонской области объявил о переходе на ценники в рублях и гривнах
Магазины в Херсонской области будут размещать ценники как в рублях, так и в гривнах. В регионе с 23 мая официально вводится бивалютная зона, заявил назначенный на эту должность российской стороной глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в ходе брифинга. Видео размещено в Telegram-канале ВГА.
По его словам, курс будет установлен на уровне 2 рубля за 1 гривну. Такой же курс действует в ДНР. Сальдо добавил, что в ближайшие дни в Херсоне откроется первое отделение российского банка.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что в будущем Херсонская область станет частью России как субъект федерации.
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в понедельник заявил, что Азовское море изменило свой статус, став морем совместного пользования России и Донецкой народной республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru