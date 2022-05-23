Глава новой администрации Херсонской области объявил о переходе на ценники в рублях и гривнах

По его словам, курс будет установлен на уровне 2 рубля за 1 гривну. Такой же курс действует в ДНР. Сальдо добавил, что в ближайшие дни в Херсоне откроется первое отделение российского банка.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что в будущем Херсонская область станет частью России как субъект федерации.

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в понедельник заявил, что Азовское море изменило свой статус, став морем совместного пользования России и Донецкой народной республики.

