СМИ: Референдум о присоединении к России ЛНР и ДНР пройдет осенью

Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик пройдут осенью 2022 года, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на журналиста Александра Чаленко.

Чаленко утверждает, что получил эту информацию от источника в руководстве «одной из республик Донбасса».

Задача для Кириенко: Референдумы о присоединении Донбасса к России предсказали к концу лета

Ранее политолог Сергей Марков говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что такие референдумы могут пройти после окончания спецоперации на Украине.

«По моей оценке, это будет где-то к концу лета, но пока ход этой операции предсказывать трудно», - сказал Марков.

При этом он высказал мнение, что в состав России помимо ЛНР и ДНР могут также войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:РеферендумЛНРДНР
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