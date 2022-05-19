СМИ: Референдум о присоединении к России ЛНР и ДНР пройдет осенью

Ранее политолог Сергей Марков говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что такие референдумы могут пройти после окончания спецоперации на Украине.

«По моей оценке, это будет где-то к концу лета, но пока ход этой операции предсказывать трудно», - сказал Марков.

При этом он высказал мнение, что в состав России помимо ЛНР и ДНР могут также войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области.

