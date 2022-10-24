Глава «Навтогаза» предрёк Украине «худшую в истории» зиму

Грядущая зима для Украины может оказаться худшей за всю историю. Такой неутешительный прогноз дал Юрий Витренко - руководитель государственной компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины».

В интервью германскому изданию Нandelsblatt он предрёк регулярные перебои с подачей электричества, а также серьёзные трудности с отоплением. По словам Витренко, страна готовится к такому развитию событий, однако ей требуется поддержка партнёров.