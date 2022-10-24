Глава «Навтогаза» предрёк Украине «худшую в истории» зиму
Грядущая зима для Украины может оказаться худшей за всю историю. Такой неутешительный прогноз дал Юрий Витренко - руководитель государственной компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины».
В интервью германскому изданию Нandelsblatt он предрёк регулярные перебои с подачей электричества, а также серьёзные трудности с отоплением. По словам Витренко, страна готовится к такому развитию событий, однако ей требуется поддержка партнёров.
Глава «Нафтогаза» озвучил следующую статистику: на Украине разрушено в результате российских ударов около 40% объектов электроэнергетики. Это вынуждает периодически отключать электричество с целью экономии и недопущения перегрузок сетей. Кроме того, уничтожены все нефтеперерабатывающие заводы.
Между тем, Энергетический кризис назрел также в Молдавии. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания «Молдэлектрика» призвала сограждан греть воду и готовить еду на огне.
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