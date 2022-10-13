В Совфеде предложили варианты «более жёсткого» ответа Украине

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин показал карту российских ударов по объектам украинской инфраструктуры, нанесённых в ответ на теракты со стороны Украины. Согласно его заявлению, в результате Украина потеряла 50% генерирующих мощностей. Если теракты не прекратятся, Россия может дать ещё более жёсткий ответ, добавил Володин.

«Что может быть еще жёстче? Жестче может быть много всего. Могут быть разрушены мосты, могут быть разрушены энергетические блоки…И интенсивность: если сейчас разрушено 30 %, то может дойти и до 100%. Или, скажем, 70-80%. Есть еще более серьезные варианты. Надеюсь, что террористических актов не будет», - предположил Цеков.

По мнению военного аналитика Константина Сивкова, поставки Киеву натовских ракет большой дальности могут спровоцировать начало Третьей мировой войны, поскольку попытки обстрелять из них территорию России приведут к ударам ВС РФ по странам НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

