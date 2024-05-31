Глава НАТО заявил о планах координировать военную поддержку Киева
Североатлантический альянс во время саммита в Вашингтоне в июле собирается взять на себя больше функций по координации военной помощи Киеву для предотвращения задержек в поставках, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы НАТО Йенса Столтенберга.
По его словам, это необходимо, чтобы минимизировать «допущенные ранее промахи и задержки в поставках».
Генсек отметил, что предложил «установить многолетние финансовые рамки» по оказанию поддержки Украине, чтобы в дальнейшем Альянс смог установить «финансовый минимум» для обеспечения закупок вооружений.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий генсека НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru