Белый дом: республиканцы уходят на каникулы без согласования помощи Киеву

Республиканцы в Палате представителей уходят на новогодние каникулы, не согласовав запрос Белого дома о выделении дополнительных средств на помощь Украине. Об этом сообщил представитель администрации США Джон Кирби на пресс-конференции.

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Он обвинил республиканцев в том, что те «держат в заложниках» критическую помощь Украине. Кирби считает, что парламентариям необходимо услышать заявление президента России Владимира Путина о достижении целей спецоперации.

«Вместо этого они уходят на каникулы», - пожаловался Кирби.

Представитель администрации добавил, что средства на помощь Украине требуются уже сейчас, поскольку Россия «бросает вызов международному порядку».

Администрация США просила Конгресс одобрить дополнительные ассигнования на поддержку Украины в размере более $60 миллиардов. Республиканцы поставили решение вопроса в зависимость от политики Белого дома в отношении мигрантов на южной границе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОружиеУкраинаКонгресс СШАСШАБелый Дом

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