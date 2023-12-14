Белый дом: республиканцы уходят на каникулы без согласования помощи Киеву

Он обвинил республиканцев в том, что те «держат в заложниках» критическую помощь Украине. Кирби считает, что парламентариям необходимо услышать заявление президента России Владимира Путина о достижении целей спецоперации.

«Вместо этого они уходят на каникулы», - пожаловался Кирби.

Представитель администрации добавил, что средства на помощь Украине требуются уже сейчас, поскольку Россия «бросает вызов международному порядку».

Администрация США просила Конгресс одобрить дополнительные ассигнования на поддержку Украины в размере более $60 миллиардов. Республиканцы поставили решение вопроса в зависимость от политики Белого дома в отношении мигрантов на южной границе, передает «Радиоточка НСН».

