Глава Минобороны Украины заявил о выполнении ВСУ миссии НАТО
Украинская армия в конфликте с Россией выполняет миссию НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу «1+1».
«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — отметил министр.
Резников добавил, что западные политики неоднократно напоминали, что Украина «как реальный щит, прикрывает весь цивилизованный мир».
Ранее министр обороны Украины заявил, что плохая дисциплина в армии страны связана с действиями подстрекателей, якобы «проплаченных» Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 439 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 685 / сут.
- В Турции заявили о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа
- Посольство Венесуэлы в США полностью прекратило работу
- Глава Минобороны Украины заявил о выполнении ВСУ миссии НАТО
- Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе
- США раскрыли подробности нового пакета военной помощи Украине
- В Белоруссии заявили, что совместные с РФ войска имеют только оборонительные цели
- В Сети предложили не помогать Украине после отказа Зеленского от перемирия
- США выделят Украине пакет военной помощи на $3 млрд
- СМИ: Албанец в Косове обстрелял отмечающих Рождественский сочельник сербов
- Reuters: хакеры получили адреса электронной почты 235 млн пользователей Twitter
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru