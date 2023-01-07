Глава Минобороны Украины заявил о выполнении ВСУ миссии НАТО

«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — отметил министр.

Резников добавил, что западные политики неоднократно напоминали, что Украина «как реальный щит, прикрывает весь цивилизованный мир».

Ранее министр обороны Украины заявил, что плохая дисциплина в армии страны связана с действиями подстрекателей, якобы «проплаченных» Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

