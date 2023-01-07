Глава Минобороны Украины заявил о выполнении ВСУ миссии НАТО

Украинская армия в конфликте с Россией выполняет миссию НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу «1+1».

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«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — отметил министр.

Резников добавил, что западные политики неоднократно напоминали, что Украина «как реальный щит, прикрывает весь цивилизованный мир».

Ранее министр обороны Украины заявил, что плохая дисциплина в армии страны связана с действиями подстрекателей, якобы «проплаченных» Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУНАТОУкраина
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