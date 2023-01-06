Зеленский выразил надежду на скорые переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

По его словам, в ходе беседы он рассказал о риске эскалации конфликта, а также о ключевых потребностях Украины по усилению сил обороны.

Также украинский лидер выразил надежду, что при председательстве Швеции в Совете ЕС Киев сможет начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

«Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание общества. Мы верим, что это станет мощным стимулом для единства внутри ЕС», - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Кристерссона за гуманитарную помощь и пригласил его продолжить диалог по всем направлениям во время личной встречи в Киеве.

Ранее советник венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт выступает за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, сообщает RT.