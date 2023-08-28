Северокорейский институт по изучению международных вопросов считает, что решение о передаче западных истребителей Киеву нарушает «спокойствие и безопасность в регионе» и является крайней мерой «антироссийских фанатиков», смущенных непрерывным поражением контрнаступления украинской армии. Меры свидетельствуют, что США и Запад по-прежнему намерены нанести России стратегическое поражение на Украине, пишет «Свободная пресса».

По мнению экспертов, поставкой истребителей США и Запад надеются переломить ситуацию в украинском конфликте, причем Соединенные Штаты — зачинщик, принуждающий сателлитов к «поставке убийственных вооружений» и блокирующий мирное урегулирование. В КНДР считают, что Вашингтон ввергает Европу в пропасть «ужасной ядерной войны».

«Справедливое международное сообщество, в том числе КНДР, решительно осуждает и отвергает поставку США и Западом смертоносных вооружений марионеточным властям [президента Украины Владимира] Зеленского как античеловеческое бесчинство», — отмечает ЦТАК.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что украинские военные смогут впервые использовать переданные F-16 весной 2024 года, сообщает телеканал «360».

