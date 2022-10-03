Глава Минобороны ФРГ отвергла слова главы Минздрава о «войне с Путиным»

Официальный Берлин не намерен становиться участником противостояния с Россией на Украине. Такую позиция правительства Германии озвучила министр обороны Кристина Ламбрехт в ответ на слова министра здравоохранения Карла Лаутербаха. Он заявил, что Германия «ведёт войну с [президентом России Владимиром] Путиным», цитирует его Die Welt.

Как подчеркнула глава Минобороны, ФРГ не намерена становиться партией войны. По словам Ламбрехт, это абсолютно ясно как для кабинета министров Германии, так и для всего североатлантического альянса.

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Она добавила, что утверждения её коллеги по правительству не отражает политику страны, которая однозначно отказалась участвовать в конфликте на Украине.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», экс-канцлер Германии Ангела Меркель на днях призвала политиков не игнорировать заявления президента РФ Владимира Путина в контексте происходящего на Украине. На сегодня ФРГ оказывает ограниченную финансовую и военную помощь Киеву.

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Фото: bundesregierung.de
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