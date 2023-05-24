Глава Минобороны Британии посетил Киев с необъявленным визитом

Отмечается, что Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников обсудили вопросы продолжения подготовки бойцов ВСУ в Великобритании.

Кроме того, министры встретились с пилотами, обученными британскими специалистами и применяющими переданные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Между тем премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поддержка Украины со стороны западных стран будет продолжаться годами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

