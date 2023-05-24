Глава Минобороны Британии посетил Киев с необъявленным визитом
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев, визит ранее не анонсировался. Об этом сообщает министерство обороны Украины.
Отмечается, что Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников обсудили вопросы продолжения подготовки бойцов ВСУ в Великобритании.
Кроме того, министры встретились с пилотами, обученными британскими специалистами и применяющими переданные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Между тем премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поддержка Украины со стороны западных стран будет продолжаться годами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru