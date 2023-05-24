СМИ: Запасы вооружений Британии истощены после передачи Киеву ракет Storm Shadow
Великобритания истощила свои запасы оружия после передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом заявил стратегический аналитик Говард Уилдон в интервью Daily Mail.
«После предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно с истекшим сроком годности, Великобритания мало что еще может дать», — отметил эксперт.
По словам Уилдона, Лондону следует сохранить большую часть запасов вооружения на случай конфликта, в котором будут участвовать британские силы. Аналитик указал, что в случае необходимости обороняться Великобритания будет заведомо истощена.
Лондон поставил Украине ракеты Storm Shadow с дальностью 250 км, напоминает «Свободная пресса». Российская система противовоздушной обороны впервые перехватила британскую ракету 15 мая, отмечает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минэнерго не рассматривают запрет экспорта бензина
- Минтуризм: цены на отдых в Крыму упали на 25-30 процентов
- Пушилин сообщил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артемовска
- Премьер Британии: поддержка Украины будет продолжаться годами
- СМИ: Запасы вооружений Британии истощены после передачи Киеву ракет Storm Shadow
- Глава Минздрава Коми ушел на СВО
- Пушилин заявил, что в Артемовске не осталось мирных жителей
- Конструктор оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержан по делу о госизмене
- Аксенов сообщил о закрытии Крымского моста из-за учений
- Додик: Россия была вынуждена начать спецоперацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru