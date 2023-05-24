СМИ: Запасы вооружений Британии истощены после передачи Киеву ракет Storm Shadow

Великобритания истощила свои запасы оружия после передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом заявил стратегический аналитик Говард Уилдон в интервью Daily Mail.

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«После предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно с истекшим сроком годности, Великобритания мало что еще может дать», — отметил эксперт.

По словам Уилдона, Лондону следует сохранить большую часть запасов вооружения на случай конфликта, в котором будут участвовать британские силы. Аналитик указал, что в случае необходимости обороняться Великобритания будет заведомо истощена.

Лондон поставил Украине ракеты Storm Shadow с дальностью 250 км, напоминает «Свободная пресса». Российская система противовоздушной обороны впервые перехватила британскую ракету 15 мая, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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