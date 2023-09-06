Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине

Новый глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого танка Challenger 2. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, планирует ли Лондон направлять новый танк на замену уничтоженному Украине.

Военэксперт раскрыл способы уничтожения первого Challenger 2 ВСУ

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в зоне проведения спецоперации уничтожен первый британский танк Challenger 2. Военкоры пишут, что машина, приписанная к резервной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, предположительно, была уничтожена ударом артиллерии.

Британский Challenger 2 уничтожили в бою впервые почти за 30 лет, пишет The Guardian. По данным The Guardian, Challenger 2 поступил на вооружение в 1994 и до сих пор ни разу не был уничтожен. Отмечается, что в 2003 боевая машина была уничтожена в Ираке дружественным огнем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВеликобританияСпецоперацияУкраина

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