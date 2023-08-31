Глава МИД Украины отказался от встречи с венгерским коллегой
31 августа 202319:53
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался от встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом Сийярто рассказал телеканалу M1.
Инициатором встречи был глава евродипломатии Жозеп Боррель, однако Кулеба отказался от переговоров, рассказал министр.
Ранее Кулеба заочно вступил в перепалку с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который заявил, что Украина потеряла свой суверенитет. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru