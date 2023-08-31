Глава МИД Украины отказался от встречи с венгерским коллегой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался от встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом Сийярто рассказал телеканалу M1.

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Инициатором встречи был глава евродипломатии Жозеп Боррель, однако Кулеба отказался от переговоров, рассказал министр.

Ранее Кулеба заочно вступил в перепалку с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который заявил, что Украина потеряла свой суверенитет. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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