Глава МИД Украины: Западу всё сложнее соблюдать антироссийские санкции

Глава МИД Украины Вадим Пристайко признал тяжесть антироссийских санкций для России. Кроме того, он отметил, что Западу всё труднее соблюдать ограничительные меры против Москвы. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Welt.

«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнёров всё сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — цитирует Пристайко «Свободная пресса».