Глава МИД Украины: Западу всё сложнее соблюдать антироссийские санкции
Глава МИД Украины Вадим Пристайко признал тяжесть антироссийских санкций для России. Кроме того, он отметил, что Западу всё труднее соблюдать ограничительные меры против Москвы. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Welt.
«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнёров всё сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — цитирует Пристайко «Свободная пресса».
Ярким примером европейской слабости антироссийских позиций он назвал недавнее возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), отмечает Ura.ru. Кроме того, по его мнению, вред от антироссийских санкций наносится и самим западным странам, пишет «Утро.ру».
Добавим, глава МИД Украины напомнил, что президент страны Владимир Зеленский намерен вернуть украинцев на Родину, и не собирается отдавать России свои территории, пишут Argumenti.ru.
Ранее НСН писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал подключить к процессу урегулирования конфликта в Донбассе США. По его мнению, это азбука дипломатии — если не получается что-либо урегулировать переговорщикам, то необходимо подключать новые силы.
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