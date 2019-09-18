Глава МИД Украины: Западу всё сложнее соблюдать антироссийские санкции

18 сентября12:16

Глава МИД Украины Вадим Пристайко признал тяжесть антироссийских санкций для России. Кроме того, он отметил, что Западу всё труднее соблюдать ограничительные меры против Москвы. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Welt.

«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнёров всё сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — цитирует Пристайко «Свободная пресса».

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Ярким примером европейской слабости антироссийских позиций он назвал недавнее возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), отмечает Ura.ru. Кроме того, по его мнению, вред от антироссийских санкций наносится и самим западным странам, пишет «Утро.ру».

Добавим, глава МИД Украины напомнил, что президент страны Владимир Зеленский намерен вернуть украинцев на Родину, и не собирается отдавать России свои территории, пишут Argumenti.ru.

Ранее НСН писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал подключить к процессу урегулирования конфликта в Донбассе США. По его мнению, это азбука дипломатии — если не получается что-либо урегулировать переговорщикам, то необходимо подключать новые силы.

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