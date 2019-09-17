Политолог: Перемирие Белоруссии и США выгодно России

По словам белорусского политолога Алексея Дзерманта, подобные шаги свидетельствуют о начале нормализации отношений между государствами. Однако в беседе с НСН он предположил, что ждать стремительного развития событий не стоит.

«В целом это, можно сказать, процесс нормализации отношений, потому что они находились на крайне низкой фазе: не было посольства, были введены санкции. Ситуация была с дипломатической точки зрения ненормальной. Потому что страны должны иметь дипломатический канал общения и восстановление посольств будут этому способствовать. США – большая бюрократическая система. Да, постепенно стороны идут к улучшению отношений, но я сомневаюсь, что США и в целом Запад кардинально изменят оценки выборов. Скорее всего, они будут сдержанными, негатива такого не будет, но и в то же время полноценного признания тоже. Для того, чтобы это произошло, необходимо, я думаю, год-два при интенсивной работе, в том числе, белорусских дипломатов в США», - объяснил он.

Дзермант также сообщил, что нормализация взаимоотношений между Белоруссией и США будет выгодным для России. Политолог пояснил, что некоторые шаги, которые будет делать Минск будут на руку Москве.

«Что касается отношений Минска и Москвы, я не думаю, что Москва не заинтересована в улучшении этих отношений, поскольку она сама стремится к нормальному диалогу с Соединенными Штатами. Она возлагала надежды на то, что Трамп будет президентом, который начнет договариваться с Москвой и в принципе не будет заинтересован в конфронтации в Западной Европе. Посмотрим, насколько диалог сможет продвинуться в формате Минск-Вашингтон. Я думаю, что он может продвинуться по треку вокруг Украины, вокруг миротворческого позиционирования Белоруссии. Белоруссия сможет делать какие-то шаги, которые выгодны, в том числе, и Москве», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил начать отношения Минска и Вашингтона «с чистого листа». Экс-депутат белорусского Совета Республики, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему Лукашенко на посту президента Белоруссии никогда не сможет наладить белорусско-американские отношения.



