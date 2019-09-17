Лукашенко призвал подключить США к урегулированию конфликта в Донбассе
Конфликт на востоке Украины невозможно урегулировать без участия в процессе США, убеждён президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС.
По его мнению, это азбука дипломатии — если не получается что-либо урегулировать переговорщикам, то необходимо подключать новые силы.
«Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», — заявил белорусский лидер.
Напомним, ранее в ООН заявили о деэскалации конфликта в Донбассе. Как отметила глава миссии Матильда Богнер, с момент начала действия перемирия 21 июля были введены новые меры по контролю его соблюдения, что привело к снижению числа раненых из гражданского населения.
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