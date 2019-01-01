Глава МИД Украины шантажирует ЕС антироссийскими санкциями
Киев не будет выполнять Минские договоренности, если Евросоюз ослабит антироссийские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин «Европейской правде».
В частности, он предостерег страны ЕС от шагов навстречу Москве после начала выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По словам Климкина, в этом случае разрушится логика предыдущих шагов ЕС в отношении РФ.
Аналогичную позиция глава МИД Украины озвучил в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел стран — членов Евросоюза в рамках саммита «Восточного партнёрства».
Ранее главы министерств иностранных дел нескольких европейских государств заявили на встрече, что Евросоюз не намерен вводить новые санкции против России.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как подчеркнул российский лидер, это чисто гуманитарная мера.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил в эфире НСН, что предоставление гражданства РФ жителям Донбасса трудно оспорить с правовой точки зрения.
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