Украина

Глава МИД Украины шантажирует ЕС антироссийскими санкциями

13 мая19:27

Киев не будет выполнять Минские договоренности, если Евросоюз ослабит антироссийские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин «Европейской правде».

В частности, он предостерег страны ЕС от шагов навстречу Москве после начала выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По словам Климкина, в этом случае разрушится логика предыдущих шагов ЕС в отношении РФ.

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Аналогичную позиция глава МИД Украины озвучил в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел стран — членов Евросоюза в рамках саммита «Восточного партнёрства».

Ранее главы министерств иностранных дел нескольких европейских государств заявили на встрече, что Евросоюз не намерен вводить новые санкции против России. 

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как подчеркнул российский лидер, это чисто гуманитарная мера.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил в эфире НСН, что предоставление гражданства РФ жителям Донбасса трудно оспорить с правовой точки зрения. 

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