Глава МИД Украины шантажирует ЕС антироссийскими санкциями

Киев не будет выполнять Минские договоренности, если Евросоюз ослабит антироссийские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин «Европейской правде».

В частности, он предостерег страны ЕС от шагов навстречу Москве после начала выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По словам Климкина, в этом случае разрушится логика предыдущих шагов ЕС в отношении РФ.