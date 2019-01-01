В Совфеде разглядели признаки пересмотра политики санкций ЕС против России

Европейский Союз не намерен вводить новые санкции против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). ЕС предпочитает искать решение путем диалога, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек на встрече глав МИД ЕС.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов пояснил в эфире НСН, что решение России о гражданстве очень сложно оспорить с правовой точки зрения.