Украина

В Совфеде разглядели признаки пересмотра политики санкций ЕС против России

13 мая17:35
Георгий Гагарин

Сенатор прокомментировал в эфире НСН заявление главы МИД Чехии о неготовности ЕС вводить новые санкции.

Европейский Союз не намерен вводить новые санкции против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). ЕС предпочитает искать решение путем диалога, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек на встрече глав МИД ЕС.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов пояснил в эфире НСН, что решение России о гражданстве очень сложно оспорить с правовой точки зрения.

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«Все это прекрасно понимают, у кого есть голова на плечах. Поэтому обложить Россию санкциями за то, что она разрешила в облегченном порядке получать паспорта гражданам Украины, проживающим в Донбассе, будет выглядеть очень нелепо. Мне кажется, что многие европейские страны, которые вообще против санкций, используют эту ситуацию для того, чтобы устроить маленький бунт на корабле, который может вырасти в пересмотр санкционной политики в целом», - сказал он.

Напомним, ранее лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Евросоюз прекратить оказывать давление на Россию и пересмотреть отношения с НАТО.


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