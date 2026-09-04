Глава МИД Украины разговаривал на русском языке во время интервью
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига общался на русском языке во время интервью изданию Ulysmedia, сообщает «Лента.ру».
Во время беседы, которая длилась 39 минут, дипломат отвечал на вопросы на русском языке. В интервью, в частности, обсуждались переговоры об урегулировании конфликта вокруг Украины, членство Киева в НАТО и удары по украинской столице.
Обычно власти Украины демонстративно переходят на украинский или английский язык, несмотря на то, что между собой большинство чиновников общаются на русском.
Ранее на Украине ввели крупные штрафы за русский язык в школьных чатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп заявил, что пока не думал о приглашении Путина на саммит G20
- Зеленский: Кушнер и Уиткофф в ближайшие дни проведут встречи в Москве и Киеве
- Глава МИД Украины разговаривал на русском языке во время интервью
- Бессент недоволен отношением Минфина ФРГ к Силуанову на G20
- СМИ: Нефтяные доходы России в августе обвалились на 60%
- Убытки книжной отрасли России от атак ВСУ достигли 6 млрд рублей
- Вэнс заявил о «смехотворной атрофии» военного потенциала Европы
- Психолог объяснила причины осенней хандры и плохого настроения
- ЕС по требованию Польши может ужесточить правила въезда для россиян
- Спортивный налоговый вычет предлагают увеличить до 200 тысяч рублей