Глава МИД Украины разговаривал на русском языке во время интервью

Во время беседы, которая длилась 39 минут, дипломат отвечал на вопросы на русском языке. В интервью, в частности, обсуждались переговоры об урегулировании конфликта вокруг Украины, членство Киева в НАТО и удары по украинской столице.

Обычно власти Украины демонстративно переходят на украинский или английский язык, несмотря на то, что между собой большинство чиновников общаются на русском.

Ранее на Украине ввели крупные штрафы за русский язык в школьных чатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

