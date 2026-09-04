Глава МИД Украины разговаривал на русском языке во время интервью

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига общался на русском языке во время интервью изданию Ulysmedia, сообщает «Лента.ру».

В Киеве учительницу оштрафовали за показ мультфильма на русском языке

Во время беседы, которая длилась 39 минут, дипломат отвечал на вопросы на русском языке. В интервью, в частности, обсуждались переговоры об урегулировании конфликта вокруг Украины, членство Киева в НАТО и удары по украинской столице.

Обычно власти Украины демонстративно переходят на украинский или английский язык, несмотря на то, что между собой большинство чиновников общаются на русском.

Ранее на Украине ввели крупные штрафы за русский язык в школьных чатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:Русский ЯзыкУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры