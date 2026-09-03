Вэнс заявил о «смехотворной атрофии» военного потенциала Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг резкой критике военный потенциал европейских стран, назвав его «смехотворной атрофией». По его мнению, именно неспособность союзников обеспечить безопасность поставок на мировые энергетические рынки приводит к росту цен на топливо, передает ТАСС.

Выступая на брифинге в Белом доме, Вэнс указал на проблему в Ормузском проливе, где Иран продолжает обстреливать торговые суда. Вице-президент подчеркнул, что европейские вооруженные силы фактически ничего не делают для защиты нефтяных танкеров, из-за чего некоторые перевозчики отказываются проходить через этот ключевой морской коридор.