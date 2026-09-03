Вэнс заявил о «смехотворной атрофии» военного потенциала Европы
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг резкой критике военный потенциал европейских стран, назвав его «смехотворной атрофией». По его мнению, именно неспособность союзников обеспечить безопасность поставок на мировые энергетические рынки приводит к росту цен на топливо, передает ТАСС.
Выступая на брифинге в Белом доме, Вэнс указал на проблему в Ормузском проливе, где Иран продолжает обстреливать торговые суда. Вице-президент подчеркнул, что европейские вооруженные силы фактически ничего не делают для защиты нефтяных танкеров, из-за чего некоторые перевозчики отказываются проходить через этот ключевой морской коридор.
Несмотря на сохраняющуюся угрозу, через пролив все же проходит значительный объем нефти. По словам Вэнса, только за последние сутки было транспортировано 15 миллионов баррелей. При этом он признал, что цены на топливо в США остаются высокими, однако в «остальных странах мира ситуация обстоит еще хуже».
Президент США Дональд Трамп в начале августа заявил, что на президентских выборах 2028 года хочет видеть своим преемником Джей Ди Вэнса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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