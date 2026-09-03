СМИ: Нефтяные доходы России в августе обвалились на 60%

Нефтяные доходы России в августе упали до шестимесячного минимума — чистые бюджетные поступления от добычи нефти составили 326,2 млрд рублей, что на 22% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Bloomberg.

Снижение связано с падением цен на нефть марки Urals на фоне попыток урегулировать конфликт на Ближнем Востоке — в августе средняя цена составила чуть более $59 за баррель, тогда как весной она достигала почти $95. В месячном исчислении доходы упали более чем на 60% после значительного скачка в июле, когда правительство получает основную часть поступлений от налога на прибыль производителей.

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В целом, общие доходы России от нефти и газа в августе сократились на 16% в годовом выражении и составили 424 млрд рублей, подсчитали аналитики агентства.

Августовские показатели также снизились из-за крупных государственных выплат НПЗ для обеспечения внутренних поставок топлива — субсидии превысили 197 млрд рублей. С начала года нефтеперерабатывающие заводы получили на эти цели почти 916 млрд рублей.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее на этой неделе заявил, что в последние месяцы в России была усилена работа по защите нефтеперерабатывающих заводов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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