СМИ: Нефтяные доходы России в августе обвалились на 60%

Нефтяные доходы России в августе упали до шестимесячного минимума — чистые бюджетные поступления от добычи нефти составили 326,2 млрд рублей, что на 22% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Bloomberg.

Снижение связано с падением цен на нефть марки Urals на фоне попыток урегулировать конфликт на Ближнем Востоке — в августе средняя цена составила чуть более $59 за баррель, тогда как весной она достигала почти $95. В месячном исчислении доходы упали более чем на 60% после значительного скачка в июле, когда правительство получает основную часть поступлений от налога на прибыль производителей.