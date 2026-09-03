ЕС по требованию Польши может ужесточить правила въезда для россиян

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что волна гибридных атак, поддерживаемых Москвой, требует введения жестких ограничений для российских дипломатов и граждан в ЕС. Об этом он сказал после встречи с немецким и французским коллегами, сообщает издание Politico.

По его словам, Россия пытается разрушить Евросоюз изнутри и не должна пользоваться привилегиями свободного передвижения. Сикорский предложил ограничить передвижение российских дипломатов пределами стран аккредитации, ужесточить выдачу шенгенских виз, ввести биометрические пропуска для россиян, а также сократить число сотрудников дипмиссий.