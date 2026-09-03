ЕС по требованию Польши может ужесточить правила въезда для россиян

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что волна гибридных атак, поддерживаемых Москвой, требует введения жестких ограничений для российских дипломатов и граждан в ЕС. Об этом он сказал после встречи с немецким и французским коллегами, сообщает издание Politico.

По его словам, Россия пытается разрушить Евросоюз изнутри и не должна пользоваться привилегиями свободного передвижения. Сикорский предложил ограничить передвижение российских дипломатов пределами стран аккредитации, ужесточить выдачу шенгенских виз, ввести биометрические пропуска для россиян, а также сократить число сотрудников дипмиссий.

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В странах ЕС находится более двух тысяч российских дипломатов, и, по оценкам Варшавы, как минимум 40% из них выполняют задачи, несовместимые со статусом. Сикорский также призвал принять меры в знак солидарности с Германией «для обеспечения безопасности населения».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, участвовавший во встрече, заявил, что Париж готов поддержать дальнейшие шаги по ужесточению визового режима для россиян, если того потребуют обстоятельства.

Между тем четыре страны Европы перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Лиходеев
ТЕГИ:ЕвросоюзВизыШенгенПольша

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