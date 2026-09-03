Спортивный налоговый вычет предлагают увеличить до 200 тысяч рублей

Глава Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина обратилась в государственные органы с инициативой увеличить лимит социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Предлагается поднять предельную сумму расходов с 150 тысяч до 200 тысяч рублей начиная с 2027 года, что позволит гражданам возвращать до 26 тысяч рублей в год, передает NEWS.ru.

По словам руководителя НФС, отрасль фиксирует нарастающее давление на потребительский спрос: по итогам августа 2026 года рост продаж клубных карт замедлился до 0,9%, а посещаемость фитнес-клубов сократилась на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Основной причиной стала ценовая политика заведений — к концу 2025 года более 85% клубов подняли стоимость абонементов в среднем на 18%, а в первом полугодии 2026 года цены выросли еще примерно на 10%.

Число участников программы спортивного налогового вычета выросло на 25%

Ситуацию усугубляет колоссальный разрыв в ценообразовании между регионами и сегментами рынка. В небольших городах годовой абонемент обходится жителям в 10-15 тысяч рублей, тогда как в премиальных фитнес-центрах стоимость карт превышает 180 тысяч рублей.

Елена Силина подчеркнула, что действующий порог в 150 тысяч рублей с учетом накопленной инфляции перестал выполнять функцию снижения ценового барьера для граждан. Минспорт России уже приступил к формированию перечня фитнес-организаций на 2027 год, и предлагаемая мера обеспечит ощутимый социальный эффект для миллионов занимающихся спортом россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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