Зеленский: Кушнер и Уиткофф в ближайшие дни проведут встречи в Москве и Киеве

По его словам, они будут касаться урегулирования ситуации между Россией и Украиной. «От них уже есть подтверждение: будет встреча и в Москве, и в Киеве», — заявил Зеленский. Встреча должна пройти в ближайшие дни. Он отметил, что Киев находится в постоянном контакте с американскими переговорщиками.

Визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию откладывается в связи с отсутствием достаточной повестки, заявил ранее гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

