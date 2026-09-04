Зеленский: Кушнер и Уиткофф в ближайшие дни проведут встречи в Москве и Киеве
Переговорщики из команды администрации США в ближайшие дни проведут новые встречи в Москве и Киеве, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, они будут касаться урегулирования ситуации между Россией и Украиной. «От них уже есть подтверждение: будет встреча и в Москве, и в Киеве», — заявил Зеленский. Встреча должна пройти в ближайшие дни. Он отметил, что Киев находится в постоянном контакте с американскими переговорщиками.
Визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию откладывается в связи с отсутствием достаточной повестки, заявил ранее гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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