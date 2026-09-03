Психолог объяснила причины осенней хандры и плохого настроения

Плохое настроение и упадок сил в осенние месяцы нередко связаны с сезонным аффективным расстройством, которое относится к одной из разновидностей депрессии. Соответствующее объяснение NEWS.ru дала клинический психолог, семейный и групповой терапевт Цифровой клиники ВСК Елена Куперштейн.

Специалист подчеркнула, что подобное состояние не имеет ничего общего с банальной ленью или капризами. Расстройство носит четко выраженный сезонный характер: обостряется осенью и зимой, а с приходом теплых месяцев симптомы бесследно исчезают. Наиболее уязвимы жители регионов, где световой день короткий, а пасмурные недели тянутся особенно долго.