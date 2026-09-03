Психолог объяснила причины осенней хандры и плохого настроения
Плохое настроение и упадок сил в осенние месяцы нередко связаны с сезонным аффективным расстройством, которое относится к одной из разновидностей депрессии. Соответствующее объяснение NEWS.ru дала клинический психолог, семейный и групповой терапевт Цифровой клиники ВСК Елена Куперштейн.
Специалист подчеркнула, что подобное состояние не имеет ничего общего с банальной ленью или капризами. Расстройство носит четко выраженный сезонный характер: обостряется осенью и зимой, а с приходом теплых месяцев симптомы бесследно исчезают. Наиболее уязвимы жители регионов, где световой день короткий, а пасмурные недели тянутся особенно долго.
Ключевую роль в формировании настроения играет серотонин — нейромедиатор, отвечающий за эмоциональную стабильность и устойчивость к стрессам. Его выработка напрямую зависит от количества солнечного света, попадающего в мозг.
Осенью дни стремительно укорачиваются, небо все чаще затягивают облака, и в результате концентрация серотонина падает. Именно поэтому люди становятся более тревожными, печальными и перестают получать удовольствие от привычных занятий.
Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал советы, как не впасть в «осеннюю депрессию».
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