Психолог объяснила причины осенней хандры и плохого настроения

Плохое настроение и упадок сил в осенние месяцы нередко связаны с сезонным аффективным расстройством, которое относится к одной из разновидностей депрессии. Соответствующее объяснение NEWS.ru дала клинический психолог, семейный и групповой терапевт Цифровой клиники ВСК Елена Куперштейн.

Специалист подчеркнула, что подобное состояние не имеет ничего общего с банальной ленью или капризами. Расстройство носит четко выраженный сезонный характер: обостряется осенью и зимой, а с приходом теплых месяцев симптомы бесследно исчезают. Наиболее уязвимы жители регионов, где световой день короткий, а пасмурные недели тянутся особенно долго.

Россиянам напомнили, как пережить осеннюю депрессию

Ключевую роль в формировании настроения играет серотонин — нейромедиатор, отвечающий за эмоциональную стабильность и устойчивость к стрессам. Его выработка напрямую зависит от количества солнечного света, попадающего в мозг.

Осенью дни стремительно укорачиваются, небо все чаще затягивают облака, и в результате концентрация серотонина падает. Именно поэтому люди становятся более тревожными, печальными и перестают получать удовольствие от привычных занятий.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал советы, как не впасть в «осеннюю депрессию».

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ФОТО: ТАСС/Соколов Роман
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