Бессент недоволен отношением Минфина ФРГ к Силуанову на G20

Глава Минфина США Скотт Бессент выразил недовольство позицией коллеги из Германии Ларса Клингбайля по отношению к министру финансов России Антону Силуанову, сообщает Bloomberg.

Силуанов и Бессент обсудили в США урегулирование на Украине

Бессент пригласил Силуанова на встречу министров финансов стран G20 в США, не посоветовавшись с лидерами Европы. В ответ на это Клингбайль отказался фотографироваться с российским политиком. Данное решение поддержали и другие европейские лидеры.

Клингбайль указал, что его «раздражает» решение американского Минфина пригласить Силуанова, поскольку данные жесты можно расценивать как «попытку нормализовать отношения с Россией».

Издание отмечает, что некоторые источники оспаривают данную версию. По их словам, Клингбайль задавал вопросы российскому министру. Данные заявления могут быть связаны с напряженностью в отношениях между США и Европой.

Европейские коллеги заранее договорились бойкотировать групповое фото, если на нем будет присутствовать представитель России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАМинфин РФАнтон Силуанов

Горячие новости

Все новости

партнеры