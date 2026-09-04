Бессент недоволен отношением Минфина ФРГ к Силуанову на G20

Бессент пригласил Силуанова на встречу министров финансов стран G20 в США, не посоветовавшись с лидерами Европы. В ответ на это Клингбайль отказался фотографироваться с российским политиком. Данное решение поддержали и другие европейские лидеры.

Клингбайль указал, что его «раздражает» решение американского Минфина пригласить Силуанова, поскольку данные жесты можно расценивать как «попытку нормализовать отношения с Россией».

Издание отмечает, что некоторые источники оспаривают данную версию. По их словам, Клингбайль задавал вопросы российскому министру. Данные заявления могут быть связаны с напряженностью в отношениях между США и Европой.

Европейские коллеги заранее договорились бойкотировать групповое фото, если на нем будет присутствовать представитель России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

