Бессент недоволен отношением Минфина ФРГ к Силуанову на G20
Глава Минфина США Скотт Бессент выразил недовольство позицией коллеги из Германии Ларса Клингбайля по отношению к министру финансов России Антону Силуанову, сообщает Bloomberg.
Бессент пригласил Силуанова на встречу министров финансов стран G20 в США, не посоветовавшись с лидерами Европы. В ответ на это Клингбайль отказался фотографироваться с российским политиком. Данное решение поддержали и другие европейские лидеры.
Клингбайль указал, что его «раздражает» решение американского Минфина пригласить Силуанова, поскольку данные жесты можно расценивать как «попытку нормализовать отношения с Россией».
Издание отмечает, что некоторые источники оспаривают данную версию. По их словам, Клингбайль задавал вопросы российскому министру. Данные заявления могут быть связаны с напряженностью в отношениях между США и Европой.
Европейские коллеги заранее договорились бойкотировать групповое фото, если на нем будет присутствовать представитель России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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