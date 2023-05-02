Глава МИД Украины рассказал о своих мыслях перед сном и поутру

В эфире украинской телепрограммы он заявил, что о контрнаступлении нужно меньше говорить, и больше работать над тем, чтобы это случилось. Политики, по словам Кулебы, выполняют свою работа на 120%.

При этом он допустил, что наступление будет решающим лишь в том случае, если Украине удастся вернуться на границы 1991 года.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН рассказал о последствиях провала контрнаступления ВСУ, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

