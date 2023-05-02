Глава МИД Украины рассказал о своих мыслях перед сном и поутру

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что ложится спать и просыпается с мыслями о контрнаступлении, а днем он занимается тем, чтобы, ВСУ получили от Запада все для этого необходимое.

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В эфире украинской телепрограммы он заявил, что о контрнаступлении нужно меньше говорить, и больше работать над тем, чтобы это случилось. Политики, по словам Кулебы, выполняют свою работа на 120%.

При этом он допустил, что наступление будет решающим лишь в том случае, если Украине удастся вернуться на границы 1991 года.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН рассказал о последствиях провала контрнаступления ВСУ, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/pg/KulebaMykola
ТЕГИ:МИД УкраиныВладимир Зеленский

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