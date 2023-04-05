Глава МИД Турции заявил НАТО о необходимости завершить конфликт на Украине дипломатией
Анкара выступает за завершение конфликта на Украине дипломатическим путём. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал на необходимость этого во время встречи со своими коллегами из стран Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе.
Об этом глава МИД сообщил в соцсетях. Он также подчеркнул, что Турция продолжает усилия в рамках ООН с целью снятия препятствий для поставок зерна и удобрений из России.
Как передает RT, экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак до этого заявил о намерении президента Украины Владимира Зеленского обсудить в Варшаве подготовку к возможным переговорам с Россией. Украинский лидер сегодня утром прибыл в столицу Польши.
При этом, как отмечает НСН, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии на сегодня перспектив для переговоров с Киевом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru