Глава МИД Турции заявил НАТО о необходимости завершить конфликт на Украине дипломатией

Анкара выступает за завершение конфликта на Украине дипломатическим путём. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал на необходимость этого во время встречи со своими коллегами из стран Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе.

Об этом глава МИД сообщил в соцсетях. Он также подчеркнул, что Турция продолжает усилия в рамках ООН с целью снятия препятствий для поставок зерна и удобрений из России.