Глава МИД Турции предрек продолжение конфликта на Украине в 2025 году
Ждать завершения конфликта на Украине в течение 2024 года не стоит. Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Идет боксерский поединок, который очень дорого обходится», - сказал глава ведомства.
По словам Фидана, конфликт на Украине может распространиться на Восточную и Центральную Европу. Он отметил, что европейским политикам стоит учитывать эти риски.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее вновь заявил о готовности провести переговоры России и Украины в Стамбуле. Он выразил сожаление, что дипломатические усилия Анкары весной 2022 года не принесли результата, передает «Радиоточка НСН».
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