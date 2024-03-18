Глава МИД Турции предрек продолжение конфликта на Украине в 2025 году

Ждать завершения конфликта на Украине в течение 2024 года не стоит. Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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«Идет боксерский поединок, который очень дорого обходится», - сказал глава ведомства.

По словам Фидана, конфликт на Украине может распространиться на Восточную и Центральную Европу. Он отметил, что европейским политикам стоит учитывать эти риски.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее вновь заявил о готовности провести переговоры России и Украины в Стамбуле. Он выразил сожаление, что дипломатические усилия Анкары весной 2022 года не принесли результата, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
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