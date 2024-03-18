Politico: КНР откажется от участия в мирных переговорах по Украине без РФ
Китай намерен отказаться от участия в возможных переговорах по Украине, если на них не будет представителей России, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
По информации собеседников газеты, КНР пытается убедить Евросоюз дать возможность России участвовать в переговорах, которые планируется провести в Швейцарии. В противном случае Китай собрался их бойкотировать, утверждает СМИ.
Отмечается, что эту позицию до властей стран ЕС пытался донести спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй во время визита в Европу
Ранее американский бизнесмен Илон Маск предупредил Украину о дальнейших территориальных потерях в случае отказа от переговоров с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru