Politico: КНР откажется от участия в мирных переговорах по Украине без РФ

По информации собеседников газеты, КНР пытается убедить Евросоюз дать возможность России участвовать в переговорах, которые планируется провести в Швейцарии. В противном случае Китай собрался их бойкотировать, утверждает СМИ.

Отмечается, что эту позицию до властей стран ЕС пытался донести спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй во время визита в Европу

Ранее американский бизнесмен Илон Маск предупредил Украину о дальнейших территориальных потерях в случае отказа от переговоров с Россией, передает «Радиоточка НСН».

