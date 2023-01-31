Глава МИД Турции: Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва

На Украине необходим мир, который был бы принят обеими сторонами конфликта, односторонний мир не устроит ни Киев, ни Москву. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас речь идет не о мире, а о прекращении огня.

Он также отметил, что Турция продолжает прилагать все усилия для разрешения конфликта за столом переговоров.

Нет слов! США манипулируют переговорами Киева и Москвы ради своей выгоды

Предпосылки для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины в настоящее время отсутствуют, сообщил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

При этом США могут предпринять ряд шагов, которые помогут завершить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом говорится в докладе американского исследовательского центра RAND Corporation «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаТурция
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