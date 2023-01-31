Глава МИД Турции: Односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва

На Украине необходим мир, который был бы принят обеими сторонами конфликта, односторонний мир не устроит ни Киев, ни Москву. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас речь идет не о мире, а о прекращении огня.

Он также отметил, что Турция продолжает прилагать все усилия для разрешения конфликта за столом переговоров.