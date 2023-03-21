Глава МИД Эстонии посетил Киев

Путин и Си обсудили мирный план Пекина по Украине Госдума возобновила трансляцию пленарных заседаний на сайте нижней палаты парламента Сотрудники МЧС спасли 14 человек, попавших в метель на льду Байкала Экс-посол США Макфол предложил снимать санкции с миллиардеров за осуждение военных действий на Украине Сооружение оптимального количества парковок будет заложено во все проекты жилищного строительства Нижегородской области