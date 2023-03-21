Глава МИД Эстонии посетил Киев

В Киев прибыл министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

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Он отметил, что Рейнсалу побывал на заседании украинского парламента, а также выразил благодарность Эстонии и ее гражданам за помощь.

Ранее глава эстонского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости обеспечить Киев ядерным оружием.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:Верховная РадаЭстония

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