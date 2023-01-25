Эстония не планирует закрывать свое посольство в России

Эстония не планирует закрывать посольство республики в России на фоне снижения уровня дипломатических отношений между странами. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, передает портал государственного телерадиовещания ERR.

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Как отметил глава внешнеполитического ведомства, ни Эстония, ни Россия, сократившие число дипломатов в странах, не намерены отзывать всех работников посольств и ликвидировать представительства. Рейнсалу подчеркнул, что Таллину необходимо представительство в Москве по прагматическим причинам, пишет RT.

«Учитывая граждан Эстонии (живущих в России. - НСН), учитывая консульские интересы, является рациональным иметь дипломатическое представительство в России», — заявил министр.

Ранее РФ понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Решение было принято на фоне радикального сокращения состава российского посольства в Таллине. Послам обеих стран предписано покинуть территории двух государств до 7 февраля, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосольствоРоссияЭстония
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