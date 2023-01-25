Эстония не планирует закрывать свое посольство в России
Эстония не планирует закрывать посольство республики в России на фоне снижения уровня дипломатических отношений между странами. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, передает портал государственного телерадиовещания ERR.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, ни Эстония, ни Россия, сократившие число дипломатов в странах, не намерены отзывать всех работников посольств и ликвидировать представительства. Рейнсалу подчеркнул, что Таллину необходимо представительство в Москве по прагматическим причинам, пишет RT.
«Учитывая граждан Эстонии (живущих в России. - НСН), учитывая консульские интересы, является рациональным иметь дипломатическое представительство в России», — заявил министр.
Ранее РФ понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Решение было принято на фоне радикального сокращения состава российского посольства в Таллине. Послам обеих стран предписано покинуть территории двух государств до 7 февраля, напоминает «Свободная пресса».
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