Эстония не планирует закрывать свое посольство в России

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, ни Эстония, ни Россия, сократившие число дипломатов в странах, не намерены отзывать всех работников посольств и ликвидировать представительства. Рейнсалу подчеркнул, что Таллину необходимо представительство в Москве по прагматическим причинам, пишет RT.

«Учитывая граждан Эстонии (живущих в России. - НСН), учитывая консульские интересы, является рациональным иметь дипломатическое представительство в России», — заявил министр.

Ранее РФ понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Решение было принято на фоне радикального сокращения состава российского посольства в Таллине. Послам обеих стран предписано покинуть территории двух государств до 7 февраля, напоминает «Свободная пресса».

