Байден выступил за гарантирующее суверенитет Украины решение конфликта

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение об урегулировании конфликта должно гарантировать суверенитет Украины, пишут СМИ.

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На полях саммита «Большой семерки» в Японии президент США встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил, что поддерживает стремление Киева к «справедливому миру».

«Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», - сказал Байден.

В апреле президент Украины в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином отверг возможность территориальных компромиссов с Россией. По его словам, страна должна вернуться к границам 1991 года.

Страны G7 в совместном заявлении подтвердили намерение продолжать оказывать Украине финансовую и военную помощь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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