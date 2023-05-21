Байден выступил за гарантирующее суверенитет Украины решение конфликта

На полях саммита «Большой семерки» в Японии президент США встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил, что поддерживает стремление Киева к «справедливому миру».

«Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», - сказал Байден.

В апреле президент Украины в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином отверг возможность территориальных компромиссов с Россией. По его словам, страна должна вернуться к границам 1991 года.

Страны G7 в совместном заявлении подтвердили намерение продолжать оказывать Украине финансовую и военную помощь, передает «Радиоточка НСН».

