Байден выступил за гарантирующее суверенитет Украины решение конфликта
Президент США Джо Байден заявил, что соглашение об урегулировании конфликта должно гарантировать суверенитет Украины, пишут СМИ.
На полях саммита «Большой семерки» в Японии президент США встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил, что поддерживает стремление Киева к «справедливому миру».
«Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», - сказал Байден.
В апреле президент Украины в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином отверг возможность территориальных компромиссов с Россией. По его словам, страна должна вернуться к границам 1991 года.
Страны G7 в совместном заявлении подтвердили намерение продолжать оказывать Украине финансовую и военную помощь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru