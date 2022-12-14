Глава МАГАТЭ может посетить Москву на предстоящей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси может посетить российскую столицу на будущей неделе или уже по окончании праздников по случаю Рождества Христова. Такие сроки визита назвал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как уточнил дипломат, дискуссия с руководителем МАГАТЭ будет продолжена в Москве в межведомственном формате. По утверждению Ульянова, инициативы Гросси по Запорожской атомной электростанции не имеют отношения к демилитаризации АЭС, о которой говорят на Западе.

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Постпред считает невозможным демилитаризовать станцию, поскольку, по его утверждению, там нет боевых подразделений вооруженных сил России, а дислоцируются только Росгвардия, войска радиационной, химической и биологической защиты. По словам Ульянова, предложения главы МАГАТЭ предусматривают, что они могут остаться на территории АЭС.

Ранее эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае удара Украины по ядерному объекту зараженными окажутся тысячи квадратных километров.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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