Глава МАГАТЭ может посетить Москву на предстоящей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси может посетить российскую столицу на будущей неделе или уже по окончании праздников по случаю Рождества Христова. Такие сроки визита назвал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как уточнил дипломат, дискуссия с руководителем МАГАТЭ будет продолжена в Москве в межведомственном формате. По утверждению Ульянова, инициативы Гросси по Запорожской атомной электростанции не имеют отношения к демилитаризации АЭС, о которой говорят на Западе.